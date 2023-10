Milenkovic contro Osimhen: Napoli-Fiorentina si decide in difesa

Per uscire con dei punti dal 'Maradona' servirà prima di tutto una prestazione solida a livello difensivo. La Fiorentina in attacco trova (quasi) sempre il modo di segnare - non ci è riuscita solo a Vienna e a Milano -: limitare il potenziale offensivo azzurro vorrebbe dire essere già a metà dell'opera. Italiano si affiderà probabilmente a Milenkovic e Quarta nel pacchetto dei centrali. Li dove graviterà Victor Osimhen. Stagione iniziata in modo non esaltante, ma di recente ha ritrovato il feeling con la porta. Inutile dire che il pericolo numero uno è lui, con Milenkovic che sarà chiamato ad una serata impegnativa anche a livello fisico. Vietato farsi attaccare alle spalle. In una situazione di gioco ideale la Fiorentina dovrà essere corta per cercare di non dare profondità all'attaccante nigeriano. Su quella dinamica si sviluppa la manovra partenopea. Ormai non è una novità. Lo riporta La Nazione.