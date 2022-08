Pentasport: Milenkovic cambia numero di maglia. Ecco la sua scelta

La Fiorentina, giusto oggi, ha ufficializzato i numeri di maglia per quanto riguarda i suoi calciatori in vista della prossima stagione. Ma è in arrivo una novità per quanto riguarda uno dei calciatori Viola. Milenkovic, che domani dovrebbe annunciare il suo rinnovo di contratto, annuncerà anche un cambio per quanto riguarda il suo numero, che non sarà più il 4. Il serbo ha infatti scelto il 21 in vista della prossima stagione. Lo riferisce Il Pentasport.