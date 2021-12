Nikola nella lista dei cattivi

Una piccolissima nota stonata nello splendido pomeriggio vissuto dalla Fiorentina (qui i nostri voti). Nikola Milenkovic, infatti, entra ufficialmente in diffida dopo l'ammonizione rimediata dopo pochissimi minuti. Servirà dunque grande attenzione nei prossimi appuntamenti: al prossimo giallo scatterà la squalifica automatica. Per il difensore si tratta del sesto cartellino giallo in stagione.