Milenkovic al Corsport: “La Fiorentina sarà la sorpresa di questo campionato”

Milenkovic, in esclusiva al Corriere dello Sport, parla della sua permanenza in viola, del futuro della Fiorentina e di molto altro

Redazione VN

Era destinato a partire, non c'erano più dubbi. Nonostante ciò, Nikola Milenkovic è rimasto, ha rinnovato ed è diventato il perno della difesa di Italiano. Una scelta improvvisa quanto importante per la rosa viola che non si è privata di uno dei migliori difensori del campionato.

In esclusiva al Corriere dello Sport, Milenkovic torna sui vari punti della sua permanenza a Firenze e sul futuro della Fiorentina. "Il nuovo allenatore mi ha colpito molto per le sue idee e i metodi di allenamento che credo potranno portarci ad alzare il livello tecnico e tattico". Ovviamente non mancano i ringraziamenti ai tifosi per tutto l'affetto da lui ricevuto. Inoltre commenta così il nuovo assetto difensivo, ritenuto da Milenkovic rischioso ma "...essere più presenti nella metà campo avversaria significa diventare più pericolosi".

Grandi parole di affetto anche per i suoi connazionali. "Dusan ha una potenzialità incredibile", "Nastasic è un grande difensore". Insomma Milenkovic dimostra di essere anche leader nello spogliatoio e non poteva mancare il saluto a German Pezzella, definito come "il nostro leader". Milenkovic senza dubbio, sembra aver le capacità di sostituire l'argentino nel migliore dei modi. Infine, domani c'è il Torino e Milenkovic lancia così la Fiorentina: "Saremo la sorpresa di questo campionato. Siamo pronti".