Milan, problemi per un difensore impegnato con la propria nazionale: le ultime

Le ultime verso Fiorentina-Milan

Non giungono buone notizie dal ritiro del Senegal per il Milan, infatti, Fodé Ballo-Touré è stato costretto a saltare le partite della sua Nazionale contro Togo e Congo a causa di problemi muscolari. Il CT senegalese, Aliou Cissé, nella conferenza stampa di presentazione del match di oggi, ha dichiarato: “Fodé Ballo-Touré è arrivato con una stampella, e finalmente dopo aver fatto una risonanza magnetica ci siamo resi conto che aveva problemi muscolari”. Da monitorare la situazione in vista della Fiorentina, considerando anche i problemi per Calabria (Milannews.it)