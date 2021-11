Milan, problema al polpaccio per Calabria. Salta la Fiorentina?

Problema al polpaccio in nazionale per il difensore del Milan Davide Calabria. In forte dubbio la sua presenza contro la Fiorentina

Brutte notizia in casa Milan in vista della prossima giornata di campionato. Davide Calabria ha evidenziato un problema al polpaccio in nazionale e sarà indisponibile per la partita dell'Italia. C'è ancora da capire se si tratta di un problema di natura muscolare oppure no. Sta di fatto che il giocatore lascerà il ritiro della nazionale per tornare a Milanello. Al momento la sua presenza per la partita contro la Fiorentina è in forte dubbio.