Milan forte su Julian Alvarez insieme ai Viola, l’Inter si defila

Il Milan spinge per l'attaccante Julian Alvarez ed è pronto a sfidare la concorrenza della Fiorentina, l'Inter abbandona la pista

Come riportato dalla nostra esclusiva, l'agente di Julian Alvarez Fernando Hidalgo è arrivato a Milano per parlare con le squadre interessante al talento argentino. Come riportato da TuttoSport, il Milan rimane la squadra più interessata al giocatore insieme alla Fiorentina. Si defila l'Inter che non sembra voler puntare sull'attaccante del River Plate.