VN – Julian Alvarez, l’agente atteso a Milano: incontra anche la Fiorentina?

Hidalgo sbarcherà in Italia nelle prossime ore: parlerà dell'attaccante del River Plate con Milan e Inter, forse anche con la Fiorentina

Arrivano novità sul conto di Julian Alvarez . Secondo quanto raccolto da Violanews.com, nelle prossime ore Fernando Hidalgo , agente dell'attaccante argentino, sarà a Milano per vedere Inter e Milan dopo che nei giorni scorsi aveva incontrato l'Atletico Madrid ed il Manchester United. Possibile un contatto anche con la Fiorentina in vista dell'estate.

Il giocatore è un pallino di Burdisso, ma al momento il River Plate fa sapere che non ci sono società a pagare subito i 25 milioni di euro necessari ad attivare la clausola rescissoria. L'idea Julian Alvarez resta viva in casa Fiorentina, le prossime ore potrebbero essere quelle giuste per approfondire il discorso.