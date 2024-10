Milan, Fonseca: “Con la Fiorentina è storicamente dura, ma abbiamo una missione”

GLI ACCIACCATI — "Morata sta bene e giocherà. Su Pavlovic posso dire che la difesa sta avendo stabilità in questo momento e penso che sia Gabbia che Tomori meritino di giocare. Pavlovic deve continuare a lavorare e avrà la sua opportunità. Gabbia in Nazionale? Sono allenatore del Milan, non voglio influenzare Spalletti, ma penso che sia stato giusto. È in un grande momento, penso sia giusta la convocazione. Sono importanti i giocatori che io ho. Calabria ha avuto una lesione al polpaccio poi ha voluto giocare e ha compensato avendo un problema ad un ginocchio e adesso non è disponibile"

TRASFERTA — "Per noi è sempre lo stesso giocare in casa o fuori, abbiamo sempre la stessa ambizione per vincere. Domani sarà importante vincere non perché giochiamo fuori. Le partite sono tutte uguali".

LEVERKUSEN — "Non penso che a Leverkusen ci sia stato un problema di atteggiamento. Abbiamo sbagliato le nostre uscite tecnicamente ma la squadrà ha avuto carattere per tutta la partita. E' stata partita difficile per la forza del Leverkusen".

PERICOLI A FIRENZE — "Sarà una partita difficile per la qualità dei giocatori e per il loro modo di giocare uomo contro uomo. Fiorentina è una squadra aggressiva e se non facciamo le cose bene abbiamo più difficoltà però sarà una partita difficile".

CAMBIO GIOCO — "Penso che da quando sono arrivato per me è stato sempre facile capire che il mio gioco è differente da quello di prima. Difensivamente e offensivamente giocava un calcio individuale e adesso stiamo lavorando ogni giorno per cambiare questo ma non è facile e ci vuole tempo e allenamento".

UOMO CONTRO UOMO — "Adesso arriva una partita dove il gioco posizionale è meno importante e cambiare questo non è facile e questo succede solo in Italia. Negli altri campionati non esiste l'uomo contro uomo. Perché il Leverkusen ha avuto difficoltà a giocare contro l'Atalanta? Per questo. Non è semplice cambiare dei meccanismi che sono collaudati. Qui in Italia si deve cambiare nel giro di pochi giorni spesso e questa cosa non è facile. Non esiste in Inghilterra o in Francia o in Germania".