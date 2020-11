Il Milan impatta in EL. Bonera: “Ibra troppo importante, lo spirito però è lo stesso”

Il Milan è sceso in campo a Lilla, per la 4° giornata del girone H di Europa League. Trasferta d’oltralpe che è valsa solamente il pari per gli uomini di Stefano Pioli. All’iniziale vantaggio siglato da Castillejo, ha risposto Bamba al 65′. Il tecnico ex viola è ancora alle prese col Covid, al suo posto in panchina c’era Daniele Bonera. Proprio l’ex difensore ha parlato ai microfoni di Sky Sport della pesante assenza di Zlatan Ibrahimovic, costretto a dare forfait con la Fiorentina.

Siamo contenti del lavoro che fanno quotidianamente i ragazzi. Peccato solo per il risultato di stasera. Abbiamo dimostrato anche prima di questa partita che il gruppo ha saputo sopperire alla sua assenza. E’ un giocatore troppo importante, ma lo spirito di questa squadra è sempre lo stesso, con o senza Ibra.