Nel corso dell’intervista rilasciata ad Aftonbladet, Zlatan Ibrahimovic ha rassicurato i tifosi rossoneri sull’infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo nella sfida di Napoli: “Non è niente di grave. Solo una o due settimane”. Lo svedese salterà comunque la sfida di domenica contro la Fiorentina. Un grattacapo in meno per Cesare Prandelli, che non dovrà si troverà di fronte il capocannoniere di Serie A con 10 gol.

