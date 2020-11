Valcareggi: “Accanimento su Pradè senza senso. Incensato da tutti per Amrabat, e ora?”

Intervenuto a Lady Radio, lo storico procuratore Furio Valcereggi ha analizzato il momento viola tra campo e problematiche: “Dobbiamo uscire da questo ginepraio, da ora in poi sono tutte partite importanti. Il calcio nasce sugli esterni, Biraghi è tornato nel buio di un cross che non arriva mai, Lirola ha fatto benino ma con Callejon si può tornare ai livelli di Chiesa. Kouamè? Servirebbe un mobbing autorizzato, nel senso che un giocatore non si può permettere di stoppare il pallone a due metri. Altro che titolare oggi, dovrebbe stare in tribuna. Ribery? Meno male che non si è stirato, lui che è avanti con l’età starebbe fuori due mesi e prima di riprendere il ritmo ne passa di tempo…”. Su Pradè: “Quest’accanimento sul direttore sportivo è un classico, è bravo ma fa i suoi errori. Ha una carriera che parla da sola, così come Corvino che ha fatto cose stupende e delle “puttanate”. Siccome il calcio esalta tutti, quando la Fiorentina ha preso Amrabat in tutta Italia c’è stato un plebiscito di sì. Lo stesso problema ora si ripete con Pedro”.

MIRALLAS, CHE STORIA! “PRESO GRAZIE A MIO FIGLIO CHE GIOCA A FOOTBALL MANAGER”