Mirallas, che storia! “Preso grazie a mio figlio che gioca a Football Manager”

Ricordate Kevin Mirallas? Il calciatore belga, dopo una lunga esperienza all’Everton, ha militato con la maglia viola nella stagione 2018/19, e adesso – dopo un anno in patria al Royal Antwerp – si è trasferito in Turchia, al Gaziantepspor. Come? Grazie alle indicazioni… del figlio dell’allenatore. Ebbene sì, perché come ha dichiarato il tecnico rumeno Marius Sumudica, il giovane figlio è un patito di Play Station e Football Manager: “Ci gioca 20 ore al giorno. Abbiamo acquistato Mirallas grazie alle indicazioni di mio figlio”. Non solo, perché lo stesso calciatore “ha chiesto a mio figlio di analizzare i difensori rivali” ha detto Sumudica al portale Sporx. Una storia che ha dell’incredibile…

