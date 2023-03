Mijatovic: “A Firenze mi amarono per il gol alla Juventus in Champions”

"Il calcio italiano è sempre stato molto importante. Arrivai a Firenze nel 99' con Giovanni Trapattoni come allenatore. In rosa c'erano campioni come Batistuta e Balbo. In Champions la squadra fece un bel cammino, uscimmo contro il Valencia, per un gol che oggi col Var sarebbe stato buono. L'esperienza a Firenze fu fantastica. La gente mi amava ancor prima che arrivassi, per il gol in finale di Champions contro le Juventus nel 1998."