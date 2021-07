Merlo: “Italiano? se sbagli a Firenze sei fregato. Difesa da rivoluzionare”

Claudio Merlo è intervenuto sulla Fiorentina, in particolare ha parlato di Vincenzo Italiano, del centrocampo viola e della dirigenza.

Sul centrocampo: "Pulgar secondo me è adatto al gioco di Italiano, può far bene. Però se vogliamo cambiare ritmo serve uno di esperienza come Torreira o Sensi. Castrovilli? il secondo anno è sempre il più difficile. Però su di lui non ci sono i problemi, è molto forte. Attenzione anche a Sottil, perché può essere il nuovo Chiesa, ha molta qualità. Prenderei Zaccagni perché quest'anno a Verona ha fatto molto bene e può servire uno come lui alla Fiorentina".