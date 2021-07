Graziani: “Se Italiano vuole un regista va accontentato. Su Messias…”

Ciccio Graziani ha parlato dei movimenti che la Fiorentina dovrebbe fare sul mercato in entrata.

Ciccio Graziani , ex attaccante viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno facendo alcune osservazioni sul mercato che la Fiorentina dovrebbe fare.

Sul regista: "I registi sono sempre molto importanti nel nuovo sistema di gioco che si sta sviluppando in questi ultimi anni, vedete Busquets . Se Italiano ha chiesto questo tipo di giocatore cercheranno di accontentarlo".

Poi sull'interessamento della Fiorentina per Messias: "Messias mi piace da morire, però questi giocatori devi lasciarli liberi di esprimere il loro gioco, per inventare le giocate, non puoi dargli compiti tattici. Ricordiamo che era al Crotone, quindi, essendo uno dei migliori, aveva grandi libertà".