Merlo indica la strada a Italiano: “Meglio Mandragora di Amrabat come regista”

"Fiorentina poco verticale? Ora giocano tutti in orizzontale anche perché è più facile. La vera differenza la si fa quando però si gioca in verticale, è grazie a questo che si segna di più. Negli ultimi tempi la Fiorentina l'ho vista molto meglio. La squadra di Italiano non ha punte che attaccano la profondità, quel compito lo devono assolvere i centrocampisti. Jovic e Cabral? Il primo è bravo con i piedi e sta tanto fuori area, il secondo vive in area. Difesa? Ci vuole più copertura dal centrocampo. Sono stati troppi i gol presi in contropiede. Bonaventura è sicuramente il giocatore che tra quelli di centrocampo ha maggior classe. Amrabat o Mandragora al posto di Torreira? Non capisco ancora perché l'uruguaiano sia stato lasciato andare. Tra i due nessuno lo può sostituire, anche se Mandragora, con il sinistro che ha, può svolgere meglio quel ruolo. Esterni viola? Aspettiamo tutti Gonzalez, che con i molti soldi spesi veniva raccontato come un fuoriclasse. Ha giocato però troppo poco per causa dei tanti infortuni. Ikone e Sottil? Bravi a saltare l'uomo ma sbagliano sempre l'ultima giocata".