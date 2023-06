Merlo: “Credo che non escluderanno la Juve dalla Conference. Serve un regista”

"Per me rispetto ad Amrabat servirebbe un centrocampista più tecnico. Italiano vuole centrocampisti che giochino a massimo 2 tocchi. E che crei più pericolosità offensiva. Maxime Lopez è un buon giocatore. Ma si può pescare in diverse parti del mondo. Ci serve uno alla Torreira. Un centrocampista deve sapere prima che gli arrivi la palla a chi darla. Quest'anno la Fiorentina ha preso tanti gol in contropiede, giocando a uomo. Bisognerebbe acquistare un difensore di livello, e un portiere titolare. Inoltre serve uno che finalizza il gioco, ci manca un giocatore da doppia cifra piena. Jovic e Cabral sono due buoni giocatori, ma non sono freddi. Se ci fossero delle squadre interessate io penserei alle offerte.