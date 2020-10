Mercato in fiamme, ma al Franchi arriva la Sampdoria. Punti vitali per il sogno Europa

In mezzo alle tante distrazioni di mercato al Franchi arriva la Sampdoria. La corsa all’Europa della Fiorentina deve ripartire, necessario mettere in stand by tutti i rumors delle ultime ore. Il calciomercato accende (e spegne) in fretta i sogni dei tifosi, ma il campo è prioritario. Contro la compagine allenata da Ranieri non sarà semplice. I doriani, reduci da due sconfitte consecutive contro Juventus e Benevento, cercheranno in tutti i modi di mettere una pezza a questo inizio di campionato disastroso.

I liguri sono immersi nel frullatore del mercato e non sembrano ancora aver trovato l’assetto tecnico-tattico ideale. Un’occasione troppo accattivante per essere ignorata, la Fiorentina è apparsa nettamente più in forma. La positiva prestazione di Milano deve rappresentare un punto di partenza, almeno nell’atteggiamento.

Al netto dei pesanti forfait di Pezzella e Ribery, Iachini dovrà fare i conti con l’abbondanza del centrocampo. Lusso che ha prodotto un ballottaggio tra Duncan e Bonaventura ancora da sciogliere. Davanti occasione preziosa per Vlahovic, in vantaggio su Cutrone, al posto dell’acciaccato Ribery. I problemi alla caviglia del francese persistono, il duro intervento di Barella non è stato assorbito. Per il giovane centravanti è un’opportunità da non fallire per guadagnare minuti ed avanzare nelle gerarchie. In difesa capitan Pezzella non è al meglio (le parole di Commisso in merito), al suo posto c’è il solido Ceccherini. Quasi certa invece la presenza di Chiesa, come confermato da Iachini, ma c’è chi solleva qualche timore sulla sua tenuta mentale. La costante attenzione mediatica sul suo futuro non è semplice da gestire, quella di stasera è dipinta da molti come l’ultima apparizione in maglia viola. In mezzo ai molti quesiti resta una sola certezza, i 3 punti in palio al Franchi. Bottino assai prezioso per l’estenuante rincorsa alle posizioni europee. Probabile formazione:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Chiesa, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Kouame, Vlahovic

