Mental Coach Fiorentina: “Adesso concentrati per evitare errori passati”

Il Mental coach della Fiorentina, Stefano Tavoletti, ha parlato di Vincenzo Italiano e di come deve affrontare la nuova annata la Fiorentina

Italiano? Nel gioco di squadre gestire un gruppo di persone è la chiave del successo, servono le qualità empatiche dell'allenatore per agevolare i ragazzi nel raggiungimento degli obiettivi. I numeri parlano per Italiano, partito quattro anni fa dai dilettanti ha inanellato un susseguirsi di successi. Ha competenze sia tecniche che umane. Come superare le problematiche d'inizio stagione? Le hanno un po' tutte le squadre, ma la Fiorentina non è stata svantaggiata almeno per ora dalle aspettative. Anche gli stessi tifosi in generale devono capire che la cosa migliore è lavorare tutti insieme con serenità, andando avanti per obiettivi e non per aspettative".