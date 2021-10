Meluso: “Situazione Vlahovic gestita male. Italiano? Ha le spalle larghe”

Mauro Meluso ha commentato le scelte della società sul contratto di Vlahovic e sull'impatto di Italiano sulla Fiorentina

Ecco la sua opinione: "Questa è una situazione casuale. Nel discorso di Vlahovic secondo me c'è ancora un margine di tempo per venderlo e guadagnarci. Certo, oggi il serbo è fondamentale per la Fiorentina e difficilmente Italiano non lo utilizzerà. Spero che Pradé abbia previsto questa situazione, senno sarebbe molto grave. Per esempio, Bastoni stava per andare in C e poi ha deciso di rimanere allo Spezia. Invece con Ricci non siamo riusciti a trovare un accordo e non ho voluto rinnovargli il contratto. Ogni situazione fa storia a se, ma con Vlahovic doveva essere previsto tutto ciò. Forse dal punto di vista mediatico doveva essere gestita meglio ma dagli errori si impara".