Iachini può tornare in pista. Ultimatum per Thiago Motta

L'ex tecnico della Fiorentina accostato alla panchina degli Aquilotti

Il Secolo XIX riporta come la gara tra Spezia e Salernitana possa rappresentare l'ultima spiaggia per il tecnico degli Aquilotti Thiago Motta. In caso di esonero ecco che per i liguri potrebbero salire vertiginosamente le quotazioni di Beppe Iachini. L'ex tecnico della Fiorentina è specialista in salvezze ed ecco che potrebbe fare al caso dello Spezia nel caso le strade dovessero separarsi tra Spezia e Motta.