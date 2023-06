Meluso: “Saponara occasione per molti. Rinnovo Castrovilli? Ormai è tardi”

L'ex direttore sportivo dello Spezia, Mauro Meluso, è stato intervistato al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole sull'addio di Saponara dalla Fiorentina: "I motivi che hanno spinto la Fiorentina a non rinnovare il contratto di Saponara sono a me sconosciuti. Per me è sempre stato un giocatore importante, sia a Lecce, ma soprattutto a Spezia. Mi dispiace per lui. Comunque credo che sia un affare per tanti in questo momento a parametro zero. Lui e Venuti mancheranno nello spogliatoio? Credo che il leader assoluto debba sempre essere l'allenatore e il suo staff. Saponara credo che sia entrato nel cuore di tanti. A Lecce ha avuto un esplosione di personalità. Quindi va sicuramente via un giocatore importante. Anche Venuti un professionista serio, anche se meno importante a livello tecnico rispetto all'altro. Complimenti alla Fiorentina per aver scelto di fargli un comunicato dedicato, perché non è cosa scontata".