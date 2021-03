Medico Fiorentina: “Kouame rientra, Castrovilli lavora sul campo” Su Amrabat…

Luca Pengue, medico sociale viola, ai profili social viola ha fatto il punto sugli infortunati viola:

Abbiamo avuto una settimana complicata. Kouame? Siamo prossimi al rientro in squadra, ha concluso il percorso di recupero. Castrovilli ha iniziato a lavorare sul campo e le risposte sono più che buone. Su Kokorin dico visto il lavoro che sta facendo sul campo le sensazioni sono positive. Igor? E’ il giocatore che ha avuto l’infortunio più serio, lavora in piscina e in bike. Avrò un percorso di riabilitazione più lungo ma lui è sempre positivo. Si sta approcciando bene.