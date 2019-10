Mauro: “Proprietà molto attenta quest’anno. Con il Milan come una finale”

Durante l’evento di Sport Week alla Rinascente, Ilaria Mauro ha parlato insieme a Commisso (LEGGI) e Antognoni (LEGGI):

“Quest’anno la proprietà è molto attenta. È stato bello quando dopo poche settimane dal suo arrivo ci ha invitato a pranzo e ci ha fatto sentire considerati.

Le condizioni per vincere lo scudetto ci sono. Il campionato sta diventando sempre più competitivo rispetto a qualche anno fa, sabato abbiamo La partita contro il Milan, per noi è come una finale”.

Dai nostri inviati Simone Bargellini e Alessandro Lilloni