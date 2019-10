Antognoni: “Commisso vicino alla gente, determinante per riportare entusiasmo. Ribery…”

Intervenuto insieme a Rocco Commisso all’evento organizzato da La Gazzetta dello Sport alla Rinascente, Giancarlo Antognoni ha parlato della nuova Fiorentina dopo l’arrivo del tycoon americano: “Commisso ha cambiato strategia di comunicazione rispetto al passato. Lui comunica direttamente con la gente ed è stata una cosa determinante per riportare entusiasmo. La squadra è stata quasi ribaltata e ha bisogno di tempo, ma intanto ha già acquisito una classifica importante e un gioco soddisfacente. Ribery? Non ho mai visto un campione come lui, secondo solo a Ronaldo come trofei vinti, inserirsi così in uno spogliatoio con umiltà e partecipazione. Chapeau a lui”.

Su Pedro: “Non è ancora al 100% della condizione, la questione è solo fisica. Bisogna avere pazienza e presto avremo anche il centravanti che tutti attendono, senza dimenticare Vlahovic che è molto giovane ma anche ieri ha dimostrato di essere già pronto per darci una grossa mano”.

Dai nostri inviati Simone Bargellini e Alessandro Lilloni