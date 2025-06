Nuovo “innesto” per la Fiorentina: Matteo Dovellini è il Press Office Referent

Nuovo ingresso nell'area comunicazione della Fiorentina: dal mese di luglio il nostro amico e collega Matteo Dovellini sarà il nuovo Press Office Referent del club viola. Classe 1988, originario di Bagno a Ripoli, Dovellini è pubblicista dal 2014 e ha iniziato la sua carriera di giornalista collaborando per alcuni anni proprio con noi su Violanews.com a partire dal 2012. Poi tante altre esperienze nel settore soprattutto come firma de La Repubblica e speaker per emittenti come Radio Toscana, Lady Radio e negli ultimi anni il Pentasport di Radio Bruno. La redazione, partendo dal direttore Saverio Pestuggia, si complimenta per questo traguardo.