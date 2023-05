Matteini: “Vorrei l’Europa passando dai trofei, non dal campionato”

"L'importanza del campionato per me è più che altro psicologico, io spero che la Fiorentina vada in Europa League attraverso una delle coppe, non in Conference League attraverso il campionato. L'esame non ha riparazione, ma c'è sempre una prima volta. Allora vedremo il lavoro portato avanti sulla testa dei giocatori: all'interno dello spogliatoio non mi sembra che sia mai emersa una polemica da parte di chi è stato accantonato, mai un viso scuro come quelli che eravamo abituati a scandagliare ai tempi delle varie cessioni alla Juventus".