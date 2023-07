Matteini: “Vi spiego la situazione del parcheggio al Viola Park. Arthur rischio”

"Arthur ha un livello tecnico da squadra superiore. Ma sono 2 anni che non lo vediamo, è una scommessa. Quelle di Jovic Gollini e Brekalo non hanno pagato. È un rischio in una zona chiave del campo. La Fiorentina va un po' avanti così. Certamente Arthur non è un bidone. Hjulmand per esempio è un giocatore diverso da lui. Un po' mi dispiace perdere Igor. Lo scorso anno ci ha fatto vincere delle partite. Quest'anno invece meno. In panchina abbiamo Italiano e mi tengo lui. I ragionamenti su Aquilani sono prematuri, vediamo come lavora in una piazza calda come Pisa. Ancora non siamo in Conference, non vorrei che senza Europa ci fosse un contraccolpo. Per ora è stato preso un terzino e Sabiri. Ci manca una punta, e se ne troviamo uno buono, il portiere. Attenzione a Parisi, mi piace molto ma fisicamente è piccolo, come Dodò. Si difende anche fisicamente, specialemnte sulle palle inattive. A me Dia piace, ma forse Nzola è più funzionale