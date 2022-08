Matteini sulla gara con il Twente: “Vale mezza stagione. Il pareggio a Empoli…”

"E' una partita che vale mezza stagione. Se non viene superato il preliminare la corsa Europea viola finisce prima ancora di iniziare. Fosse stato per me avrei tenuto in panchina tutta la formazione da schierare poi in coppa (ride n.d.r.). Empoli-Fiorentina? Sono rimasto molto deluso dal risultato. La squadra ha tirato molto ma non ha praticamente preso la porta, cosa che non mi spiego visto che sono giocatori di Serie A. C'è qualcosa nella tecnica dei giocatori scelti che lascia a desiderare. Speriamo questo aspetto lo si possa migliorare con il mercato. Barak? E' un giocatore che negli ultimi anni di carriera ha sempre segnato abbastanza. Oltre ai gol dei centrocampisti servirebbe però che anche dagli esterni arrivassero più marcature. Twente? E' una squadra che secondo me resta inferiore ai viola, basta anche solo pensare alla differenza tra i due monte ingaggi. I giocatori di Italiano hanno inoltre due risultati su tre. Diversità rispetto allo scorso anno? Ho notato che si fa più ricorso al lancio lungo rispetto allo scorso anno. Il gioco di Italiano si basa poi molto sulla fantasia in arrivo dagli esterni, se quest'ultimi non rendono tutto di conseguenza scende come livello. Inoltre i viola sono costretti ad andare sopra ritmo per rendersi pericolosi, quando scende il ritmo la squadra diventa prevedibile. Torreira? Non è stato preso un sostituto con le stesse qualità, vediamo se alla fine verrà premiata la scelta della società".