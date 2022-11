Matteini: “Su Nico e Sottil doveroso avere chiarezza. Mercato? Vi dico”

Il giornalista Francesco Matteini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei casi di mancata comunicazione da parte della Fiorentina nei casi specifici legati a Nico Gonzalez e Sottil: "Sono molto critico sulla privacy dei calciatori. Loro sono dei personaggi pubblici e sarebbe giusto avere più chiarezza. Avendo questo tipo di vincolo diventa tutto più difficile e il tifoso giustamente si fa domande. È successo per Sottil così come per Gonzalez. L'argentino adesso va coccolato, sperando che recuperi il prima possibile per dare una mano alla squadra".