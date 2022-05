Matteini: “Spero che Italiano tra 2-3 anni vada in un top club. Vi spiego”

Arrivano poi opinioni di condanna nei confronti della decisione di non porre obiettivi precisi

"Al 90' della vittoria sulla Juventus c'è stato un momento in cui lo stadio aveva voglia di gioire, sono rimasti tutti fermi per festeggiare insieme alla squadra. Ho sentito la gente che parlava di Europa con entusiasmo, per poi svegliarsi con il discorso Torreira. E pensare che Italiano parla di questo giocatore come un pilastro della squadra, lo ha lodato giusto pochi giorni prima. Poi c'è il teatrino della conferenza stampa con le domande pre-registrate, tagliate, censurate. Se lo facesse un politico, sarebbe uno scandalo. Non è stata una conferenza stampa, ma un comizio, una prolusione. Con la differenza che in questo caso non ha generato nemmeno il tipico entusiasmo di chi parla senza contraddittorio. Poteva fare tranquillamente tutto da solo, visto che ad alcune domande non ha risposto. La Conference League? E' alla portata. Mi ricordo che quando ha fatto una vera conferenza stampa, all'inizio quando è arrivato, ha detto due cose: voglio vincere e alla svelta perché ho una certa età, e i soldi non sono un problema. A me sembra che di voglia di vincere ce ne sia poca visto che si mitigano sempre gli obiettivi, e che i soldi siano il problema principale perché non si parla d'altro. Io credo che in Mediacom Commisso si ponga degli obiettivi e cerchi di raggiungerli, ma se non li raggiunge è un obiettivo fallito, non una promessa mancata. Non è la fine del mondo, si può dire e fare. Italiano? No, non spero che rimanga per 10 anni. Spero invece che tra 2-3 anni vada in uno squadrone, perché questo vorrebbe dire che ci avrà fatto vincere qualcosa o comunque raggiungere grandissimi traguardi".