Matteini: “Il caso sulle righe del Viola Park non esiste. Ho due ipotesi…”

"Sono giunto a due ipotesi su come funzionano le ipotesi all'interno del club"

“Da quanto mi hanno riferito direttamente dalla Sovrintendenza, la questione dell’opposizione alle righe dei campi del Viola Park non esiste. Ho chiamato la Fiorentina per capire il perché delle parole di Commisso e mi hanno detto che era una voce che girava. Per questo sono giunto a due ipotesi su come funzionano le ipotesi all'interno del club: o c’è una quinta colonna, che per motivi ignoti ha piacere a creare del casino tra la Fiorentina e le istituzioni pubbliche, per cui vengono riportate al presidente delle voci incontrollate e provocatorie. Oppure dentro la Fiorentina c’è un qualcuno che prima di riferire al presidente determinate cose pensa neanche di verificarle. Basta alzare la cornetta e sentire direttamente la Sovrintendenza. Il fatto comunque che una questione assurda come quella delle righe dei campi abbia avuto una credibilità così elevata, dovrebbe imporre una riflessione all’ente di Pessina“.