Matteini: “Franchi? L’Europa mi preoccupa. La Fiorentina la sta vivendo male”

Il giornalista Francesco Matteini ha parlato della vicenda legata al Franchi, commentano le voci dall'UE, e della Fiorentina

Redazione VN

Il giornalista Francesco Matteini, durante il Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della vicenda legata al Franchi e della Fiorentina. Queste le sue parole: "La vicenda legata allo stadio sta togliendo credibilità alle istituzioni, perché i vari dibattiti era ammissibile due anni fa, non oggi. Sono due anni che vengono visti i progetti, non possono arrivare oggi e dirci che ci sono cose che non vanno bene. Preoccupato della situazione? Si, soprattutto per quanto sta emergendo dall'Europa e sui tempi dei lavori, che da i due iniziali potrebbero arrivare a ¾. Come si fa a dire che la realizzazione del Franchi non porta posti di lavoro. Una struttura del genere li porta eccome".

Come la sta vivendo la Fiorentina? — "Male ovviamente, ma non gli si può dare torto. Qui in Italia “fast fast fast” non si può fare. L'incertezza sul futuro penso sia la cosa peggiore per qualunque cose, che sia una società di calcio o un'azienda".

Sulla partita con l'Inter — "La partita a Milano con l'Inter è sempre stata una delle più complicate. Mi aspetto di vedere la Fiorentina che abbiamo lasciato. Possiamo anche perdere, ma bisogna vedere come. Spero di vedere una squadra che mi dia le garanzie anche per le prossime gare. Se poi facciamo anche risultato meglio ancora".

Sulla qualità della rosa — "La Fiorentina è ancora una squadra a cui manca un po' di qualità. Dodò si è svegliato da poco, vediamo quale sarà quello vero. Così come Ikoné e Cabral. Jovic, per adesso, è un flop, perché non ha dimostrato il suo vero valore. Questa squadra non penso che sia apposto così".