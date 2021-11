Matteini: “Finchè gioca con noi ‘viva Vlahovic’. Venuti o Odri? vi dico la mia”

"La scelta più logica con Vlahovic sarebbe aspettare giugno con il rischio, però, della svalutazione."

"Vlahovic-Juventus? Io cerco di tenere questi due aspetti separati, mi sembra che Vlahovic abbia saputo reagire al meglio. Finchè gioca con noi "viva Vlahovic", se andrà da un'altra parte quando tornerà diremo "abbasso Vlahovic. Scenario migliore? Venderlo a gennaio, perchè risolveresti il problema e toglieresti un elemento che porta polemica. Ma lo vedo molto complicato. Non tanto cedere il serbo, ma trovare un sostituto all'altezza. Soprattutto se fossimo in corsa per un posto importante... Per questo forse la scelta più logica sarebbe aspettare giugno con il rischio, però, della svalutazione. Venuti-Odriozola? Secondo me se gioca Sottil davanti, il mister si affida a Venuti per le sue migliori capacità difensive. Mentre, se sulla fascia c'è Callejon, che assicura più copertura, possiamo giocare con Odriozola che spinge."