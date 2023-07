Matteini: “Castrovilli? Ho delle perplessità sul ritocco dell’ingaggio”

Sul rinnovo di Castrovilli e sui viola in partenza

"Rinnovo Castrovilli? Ho delle perplessità sul ritocco del suo ingaggio. Quest'anno non è stato decisivo secondo me. Nuovi volti? Mi piacerebbe attingere da qualche giovane uscito dalla Primavera. Sirigu, Saponara, Venuti? Sono giocatori che devono essere sostituiti. Mi dispiace per Sirigu che ha avuto sfortuna, Saponara invece ha una grande classe ma gli manca il dinamismo. Venuti ha sempre messo il cuore in campo, ma l'addio era inevitabile. Secondo me, comunque, ad ora nessuno dei giocatori che abbiamo in rosa è indispensabile".