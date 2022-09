Matteini: “Cabral condizionato dal gioco. Dodò? Forte, ma Odriozola…”

Il giornalista Francesco Matteini, intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di alcuni temi caldi di casa Fiorentina, iniziando dalla scelta di mettere Kouamé con l'Hellas Verona: "È stata fatta per mandare in confusione la difesa avversaria, perché è un giocatore che si muove molto. Il triangolo dei tre attaccanti non penso sia una soluzione tattica, è stata la scelta per quel tipo di partita".