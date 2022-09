Matteini: “Annunci sullo stadio? Improbabili oggi, ecco perché”

"Viola Park? Qualche mese di ritardo rispetto alle attese del presidente Commisso probabilmente ci sarà, ma questo non comprometterà nulla in merito alla realizzazione dell'opera. Mi sembra che sia un destino comune a tutte le opere pubbliche e private italiane ed europee. Stadio? Ci sono ancora molti aspetti da chiarire, i tempi non mi sembrano maturi per annunci in merito. Oltretutto, se ci dovessero essere novità andrebbero date in maniera congiunta tra Fiorentina e Comune. La conferenza di oggi? Qualunque critica non è accettabile, quindi mi aspetto tanti sassoloni fuori dalle scarpe. Ma sono sassoloni che nessuno a parte il presidente percepisce".