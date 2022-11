Matrimonio in viola a Castelnovetto (PV)

La fede viola non ha come confine la Toscana, ma è approdata anche in Lomellina nella parte occidentale della Lombardia dove il fiorentino Simone si è trasferito da qualche anno per stare vicino a Caterina. E proprio oggi Simone e Caterina hanno reso ufficiale la loro unione sposandosi... naturalmente in viola sfidando gli amici che in zona sono tutti strisciati. Con loro amano sfoggiare le magliette che vedete nella foto, ma Caterina ha preparato per il grane giorno anche tutto il contorno in viola: dal riso, all'addobbo dell'auto, alle scarpe. Insomma... come sempre quando le donne sono tifose superano di gran lunga il genere maschile!