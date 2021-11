Massaro: “Firenze campo fortunato per il Milan. Ma dopo le nazionali…”

Daniele Massaro ha parlato di Fiorentina-Milan e della partita che i rossoneri dovranno svolgere per battere i viola

L'ex sia di Fiorentina che Milan, Daniele Massaro, ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera della partita di sabato: "Ho giocato in entrambe le squadre. Ci sono dei campi che hanno sempre portato bene al Milan: a Roma, Sampdoria e Fiorentina ho sempre segnato. Dunque, Firenze sarà un campo fortunato per il Milan. Vedremo, dopo gli impegni con le nazionali è sempre difficile fare delle previsioni. Il Milan non deve sbagliare l’approccio in campo, In queste partite la squadra ha sempre dettato il proprio gioco, ma non sempre ci è riuscito per la bravura degli avversari".