Milan, un difensore torna a lavorare in gruppo

Buone notizie per Stefano Pioli in vista della partita a Firenze di sabato sera. Romagnoli è tornato ad allenarsi in gruppo

Redazione VN

Mentre per la Fiorentina le notizie sui giocatori disponibili non sono molte buone, per i rossoneri si. Infatti secondo quanto riportato da Milan News.it, Alessandro Romagnoli avrebbe smaltito il problema all'adduttore e nella giornata di oggi sarebbe tornato ad allenarsi in gruppo.