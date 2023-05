Maspero: “Torino-Fiorentina? Vincerà chi avrà più benzina”

Il doppio ex di Torino e Fiorentina, Riccardo Maspero, ha parlato della partita in programma per il prossimo weekend di Serie A

Riccardo Maspero, doppio ex della prossima sfida di campionato tra Torino e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TorinoGranata.it della gara. Queste le sue parole: "Il Torino può approfittare sicuramente delle tante partite di grande importanza per la Fiorentina in questo momento. Sono due squadre che arrivano a questa partita in pompa magna, perché stanno facendo molto bene ultimamente e hanno le carte in regola per giocarsi l'ottavo posto in campionato. I granata sono più sereni nel programmare la partita, perché i viola hanno il pensiero della semifinale di Conference League e della finale di Coppa Italia, anche se ciò non deve trascurare il campionato. Comunque, penso che la partita sarà vinta dalla squadra che avrà più benzina".