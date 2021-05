Masini: “Do un voto basso a Commisso. La linea del DS va seguita”

Il cantante prova a fare un bilancio della gestione dell'italoamericano

"La stagione della Fiorentina? Come in un concerto, se pianifichi di farlo in un certo modo e ti ritrovi in una situazione che peggiora sempre, è molto difficile riprendere le redini della situazione. La stagione è sempre stata altalenante. Voto a Commisso? Un voto basso, ci aspettavamo tutti di più. Lo sbaglio non credo sia stato confermare Montella, ma se il direttore sportivo prende una direzione va seguita. Il responsabile tecnico deve avere delle responsabilità, se sceglie un allenatore, quella deve essere la strada. Permanenza di Vlahovic? Stiamo soffrendo sempre meno se i calciatori vanno via, prendiamo come esempio Chiesa e Bernardeschi. Nuovo stadio? Serve a tutti i costi e serve una struttura in cui la città si senta a casa."