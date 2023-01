Masini: “Conti a posto, ma per merito di Corvino. Fidatevi, Cabral è un animale”

"Io penso che oggi tenendo tutti i giocatori più forti degli ultimi anni la squadra sarebbe una delle più forti in circolazione. Chiesa e Vlahovic davanti, Amrabat e Torreira nel mezzo, Odriozola a destra... E' stato un po' tirato il freno a mano da parte di tutti, società e amministrazione comunale, e ora siamo basati solo su campo e mercato. E su queste due sponde siamo fuori dal focus, secondo me. La società è in regola ed è un bene, ma se lo è lo deve ai lasciti di Corvino. Altrimenti, con le operazioni fatte dopo, il piatto piangerebbe".

Cabral

"Spezzo una lancia in favore di Cabral, perché chi ci ha giocato contro me lo descrive come un vero animale. Io avrei preso un Caputo per aspettarlo, perché credo veramente che abbia i colpi".