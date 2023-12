Masini: “Ci manca un centrale, Mina non convince. Italiano può fare grandi cose”

"La squadra era squilibrata oggi, non si riusciva a fare filtro. Per me Terracciano è un bel portiere, a me è sempre piaciuto. Peccato che vada avanti con l'età, e vanno coltivati giocatori futuribili come Vannucchi e Martinelli. La Fiorentina per me ogni tanto è bellissima, ma capita delle volte in cui faccia delle partite incommentabili. Per me oggi la bocciatura è del modulo, bisognerebbe provare con il 4-3-1-2. Io toglierei gli esterni, che non stanno rendendo e con le due punte sono in più. La possibile soluzione sarebbe quella con Nico in coppia con uno tra Nzola e Beltran"