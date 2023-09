Masini: “Avrei tenuto Cabral. Ikone? Non compatibile con Nico Gonzalez”

Sull'attacco

"Nzola? È stato voluto fortemente da Italiano. Credo che ci voglia tempo per far sì che svolga il lavoro che vuole il tecnico. Personalmente avrei tenuto Cabral e preso anche Nzola. Jovic? È un grande giocatore ma è difficile trovargli un ruolo in questo sistema di gioco. A mio parere sarebbe stato utile tenere Cabral quindi. Beltran? Spero possa fare lo stesso lavoro di Cabral, altrimenti non sarebbe interscambiabile con Nzola. La mia idea è che se giochi a 2 davanti, 4-4-2 e 4-3-1-2, Nico Gonzalez non può mancare, e quindi dovresti decidere tra Beltran e Nzola. Papu Gomez? Rischioso mettersi in casa un'altra scommessa. Se potessi, prenderei un attaccante esterno che garantisce 10-12 gol, un Berardi ad esempio".