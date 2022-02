Mascotte Fiorentina scatta foto in centro per San Valentino

La Fiorentina ha regalato amore in giro per le strade del centro di Firenze grazie alla sua nuova mascotte

Oggi è San Valentino, la giornata di tutti gli innamorati e la Fiorentina ha voluto regalare amore in giro per le strade del centro di Firenze. Come? Attraverso la sua nuova mascotte, Lorenzo De' Viola. Il leone rampante infatti ha girovagato per il centro della città scattando foto con alcune coppie. Di seguito alcune immagini pubblicate sui social della squadra: