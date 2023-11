Martorelli: “Nzola non si doveva adattare. Gli esterni non sono il problema”

"La gara di stasera è delicatissima. La Fiorentina affronta una squadra che in campionato viaggia a ottimi ritmi. Sono una squadra giovane e con dei talenti. Per essere tranquilli a Budapest sarebbe importantissimo fare risultato. Le formazioni avversarie, soprattutto in Europa tendono a giocare più aperte . Questo causa gare meno tattiche e più divertenti. Il campionato italiano è più difficili sotto questo punto di vista. Abbiamo visto ieri sera il Napoli e l'Inter che partite abbiano giocato, con quanti gol. Tutti gli attaccanti trovano difficoltà in Italia all'inizio."

Sulle punte: "Nzola oramai conosce il calcio nostrano. Non mi sembra che si debba adattare o cose simili. Solo Italiano conosce le motivazioni delle sue difficoltà. Beltran invece necessita di tempo, ha un grandissimo talento. L'errore di Beltran a San Siro è sotto gli occhi di tutti, ma può capitare. Anche una squadra come la Salernitana è ostica, non ci sono partite facili. Bisogna sempre essere concentrati. A gennaio è difficile trovare attaccanti pronti, e la Fiorentina in estate ha fatto due investimenti importanti. La Fiorentina sugli esterni ha anche i doppioni, dovranno valutare chi potrebbe essere ceduto. Non mi sembra li il problema della squadra. Probabilmente andava cercato un quinto centrale per essere coperti"