Martinez Quarta: “Con l’Inter vogliamo riscattare la Coppa Italia. Felice a Firenze”

Ai microfoni dei canali social viola, Lucas Martinez Quarta ha parlato del match di Torino proiettandosi a quello contro l’Inter: “E’ stata una partita molto difficile, soprattutto dopo che siamo rimasti in nove abbiamo dovuto tirare fuori tanto carattere. Inter? Sarà una partita complicata, loro sono in lotta per il primo posto però abbiamo molta voglia di vincere e riscattare la sconfitta in Coppa Italia dove non siamo riusciti a passare il turno”. Poi una curiosità legata al suo soprannome, “Chino”: “Non è legato a Recoba, anche se un onore essere soprannominato così. Firenze? La mia famiglia sta qua con me, siamo contenti, è una bella città e un bel club, vogliamo gustarci un posto così”.

Commisso, il pranzo è tipicamente fiorentino. Bistecca in un noto locale del centro

Calciomercato – Suona il gong: due ufficialità. Pulgar-Callejon, muro viola