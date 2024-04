Mario Suarez: “Paulo Sousa non mi aiutò a Firenze. Astori straordinario”

"Avevo la possibilità di andare all'Inter con Mancini, nel 2015. Poi andai alla Fiorentina in estate, sembrava tutto bello con altri spagnoli, Borja Valero, Marcos Alonso. L'allenatore (Paulo Sousa n.d.r) non mi aiutò molto, ma la società non era in un bel momento. Peccato perchè avrei voluto rimanere di più a Firenze. Davide Astori era un fenomeno, una persona che valeva la pena conoscere, io ero straniero e lui aiutava tutti. Fu davvero una tragedia, io ero in Cina e la ricordo bene."